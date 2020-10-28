السعودية.. نقل القرني إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا

أفادت وسائل إعلام سعودية، بنقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وتم نقل الشيخ القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض في 24 أكتوبر الجاري بعد تأكد إصابته بالفيروس، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ما استدعى نقله صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض.

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نقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تأثر حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا . pic.twitter.com/fZiFWerOsI — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 28, 2020

ويعتبر الشيخ القرني من أشهر الدعاة الإسلاميين في السعودية، كما يعد أحد أبرز الكتاب في المملكة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية