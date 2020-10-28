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السعودية.. نقل القرني إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا

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السعودية.. نقل القرني إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا
وسائل إعلام سعودية
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أفادت وسائل إعلام سعودية، بنقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وتم نقل الشيخ القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض في 24 أكتوبر الجاري بعد تأكد إصابته بالفيروس، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ما استدعى نقله صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض.

ويعتبر الشيخ القرني من أشهر الدعاة الإسلاميين في السعودية، كما يعد أحد أبرز الكتاب في المملكة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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