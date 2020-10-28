 
مباشر

حكومة صنعاء: مقتل أحد منفذي اغتيال زيد واعتقال آخر

أخبار العالم العربي

حكومة صنعاء: مقتل أحد منفذي اغتيال زيد واعتقال آخر
Reuters Khaled Abdullah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1dk

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة جماعة "أنصار الله" اليوم الأربعاء أنها تمكنت بالتعاون مع الأمن والمخابرات من الوصول إلى منفذي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد.

إقرأ المزيد
اغتيال وزير حوثي في صنعاء وهو برفقة ابنته
اغتيال وزير حوثي في صنعاء وهو برفقة ابنته

وأوضح الناطق باسم الوزارة عبد الخالق العجري، أن أحد منفذي الاغتيال ألقي القبض عليه بعد أن أصيب بجراح، بينما لقي الآخر مصرعه خلال مقاومتهما لرجال الأمن.

وكان زيد قد تعرض صباح أمس الثلاثاء لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته في أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا