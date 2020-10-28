حكومة صنعاء: مقتل أحد منفذي اغتيال زيد واعتقال آخر

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة جماعة "أنصار الله" اليوم الأربعاء أنها تمكنت بالتعاون مع الأمن والمخابرات من الوصول إلى منفذي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد.

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وأوضح الناطق باسم الوزارة عبد الخالق العجري، أن أحد منفذي الاغتيال ألقي القبض عليه بعد أن أصيب بجراح، بينما لقي الآخر مصرعه خلال مقاومتهما لرجال الأمن.

وكان زيد قد تعرض صباح أمس الثلاثاء لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته في أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.

المصدر: RT