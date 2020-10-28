مسيرة لإحياء ذكرى رحيل صفاء السراي "رمز" الاحتجاجات العراقية (فيديو)

خرج عشرات المحتجين في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، بمسيرة لإحياء ذكرى رحيل "صفاء السراي" وهو من أبرز نشطاء الاحتجاجات العراقية، حتى وصف بـ"رمزها".

ورفع المحتجون صور السراي ولافتات عليها كلمات كان يرددها، كما بثوا عبر مكبرات الصوت تسجيلات لمقاطع شعرية كان يقرأها السراي.

وقتل السراي في الثامن والعشرين من أكتوبر 2019 بعدما أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع استقرت في رأسه، ليصبح "رمزا" للاحتجاجات في العراق.

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المصدر: RT