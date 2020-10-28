عون يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، في إطار جولة له شملت العراق والأردن.

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وبحث عون مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيعقد في سوريا حول هذا الموضوع.

يأتي لقاء الوفد الروسي مع عون في إطار جولة على دول جوار سوريا شملت أمس الأردن، حيث التقى الوفد عبر تقنية الفيديو الملك الأردني عبدالله الثاني.

كما شملت جولة الوفد الروسي، زيارة إلى العراق أول أمس، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبحث معه سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام