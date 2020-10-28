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المباحث الجنائية الليبية تلاحق وزيرا سابقا متهما بالفساد المالي

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المباحث الجنائية الليبية تلاحق وزيرا سابقا متهما بالفساد المالي
afrigatenews.net
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أمر مسؤول بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، رؤساء الأقسام المختصة، بتكثيف جهود البحث والتحري، والقبض على وزير الحكم المحلي السابق، بداد قنصوة، وإحالته للنائب العام.

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وجاء في تعميم أصدره مدير إدارة الفروع بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، عميد محمود ضو الحوات، أن البحث عن قنصوة يأتي بناء على تعليمات من قبل رئيس جهاز المباحث الجنائية.

يذكر أن مكتب النائب العام الليبي أصدر مؤخرا قررات بحبس عدد من مدراء المؤسسات التابعة لحكومة الوفاق بتهم تتعلق بالإضرار المتعمد بالمال العام.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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