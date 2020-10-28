تقارير إعلامية: "حزب الله" يرفع درجة استنفاره تزامنا مع مناورات إسرائيلية

قالت مصادر مطلعة إن "حزب الله" رفع مستوى جهوزيته وهو يعيش ما يشبه الاستنفار بالتزامن مع المناورات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهي يوم الخميس المقبل.

إقرأ المزيد

ونقل موقع "لبنان 24" عن هذه المصادر قولها إن الحزب رفع مستوى جهوزيته إلى درجة عالية على جميع الأراضي اللبنانية وتحديدا في الجنوب، مشيرة إلى أنه استدعى عددا من عناصره تحسبا لأي عمل عسكري إسرائيلي قد يلجأ إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة الحساسة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صباح الأحد الماضي تدريبات عسكرية واسعة النطاق تحت عنوان "السهم القاتل"، تحاكي سيناريو حرب محتملة في أكثر من جبهة ضد "حزب الله" اللبناني.

ودشن الجيش الإسرائيلي أمس، منشأة تدريب "غابات الجليل" التي تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر عن الحدود، بهدف تعزيز القدرات وتقديم استجابة سريعة بحالات الطوارئ شمالا.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أثناء قيامه بجولة في شمال إسرائيل أن "على مواطني لبنان أن يعرفوا أن حزب الله هو مشكلتهم وليست إسرائيل وهم من سيدفع ثمن أي عدوان من حزب الله".

المصدر: لبنان 24