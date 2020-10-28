بالصور.. رسوم ضوئية ضد ماكرون على جدران المركز الثقافي الفرنسي في الناصرة

نظم ناشطون في مدينة الناصرة شمالي إسرائيل فعالية احتجاجية باستخدام رسوم ضوئية تسخر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية مواقفه من الإسلام ونشر الصور المسيئة للنبي محمد.

وقام الناشطون مساء أمس الثلاثاء بإضاءة رسومات ضد ماكرون على جدران المركز الثقافي الفرنسي في المدينة.

RT

RT

RT

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يأتي ذلك متابعة لسلسلة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن والبلدات العربية في إسرائيل في الأيام الأخيرة ردا على تصريحات ماكرون عن الإسلام والرسوم المسيئة.

المصدر: RT