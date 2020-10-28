صحفي يستذكر حديثا للقذافي عن ساركوزي: أنا من أوصله إلى السلطة!

نقل الصحفي والإعلامي اللبناني علي شندب عن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حديثا يؤكد تمويل طرابلس لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.

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وذكر شندب في مقال بهذا الشأن أن "القذافي قال له في عام 2011 أثناء إجرئه مقابلة معه عشية انطلاق عمليات الناتو: "أنا اللي وصلت ساركوزي للسلطة، وأنا اللي دعمته بالمال حتى أصبح رئيس، وجاني هنا في الخيمة وهو وزير داخلية، وطلب مني الدعم، وأعطيناه الفلوس، دعم مصاري، وأصبح رئيس، ومفروض هو يقعد ساكت وما يفضح نفسه، لكن أنا تقديري أنه أصيب بخلل عقلي، تماما مثل ريغن. ويومها ضحكوا عليّ الأمريكان، وبعدين قالوا لي الإنكليز عندك حق تبين لنا أن ريغن مختل عقليا ويعاني من الزهايمر. وغدا سيتأكد الفرنسيون أن صديقي العزيز ساركوزي عنده خلل عقلي".

وروى الصحفي اللبناني أنه قال للزعيم الليبي الراحل على هامش المقابلة: " لربما يستخدموا تصريحك عن تمويل ساركوزي انتخابيا للتحريض عليك داخليا".

ورد القذافي بالقول: "السطحيون والسذج يمكن أن يحرضوا صحيح. لكن هذه معركة ينبغي أن نخوضها على المسرح الدولي. وعلى الشعب الليبي والعرب أن يفخروا ويتفاخروا أنه في وقت ينصب علينا (كرازايات)، نصنع نحن رؤساء دول كبرى عضو في مجلس الأمن وليس في افريقيا فقط".

يشار إلى أن النيابة الفرنسية الخاصة بالشؤون المالية، قد اضافت مؤخرا لساركوزي تهمة رابعة تتمثل في تشكيل "عصابة إجرامية"، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

المصدر: elalem.info