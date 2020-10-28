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نتنياهو يسأل الله الشفاء لمدون سعودي أصيب بعدوى كورونا

أخبار العالم العربي

نتنياهو يسأل الله الشفاء لمدون سعودي أصيب بعدوى كورونا
Reuters
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خص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدون السعودي محمد سعود بتغريدة عبر من خلالها عن مشاعر الأسف لإصابته ووالده بعدوى كورونا. 

ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية للمدون السعودي الذي وصفه بـ "صديقي"، بالشفاء التام والعاجل من هذا المرض.

وكان المدون السعودي محمد سعود قد زار إسرائيل العام الماضي، والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي قوبل في أوسط فلسطينية وسعودية بالتنديد والشجب.

يشار أيضا إلى أن نتنياهو، كان خص الناشط السعودي محمد سعود بعيد تلك الزيارة، باتصال هاتفي، نشر سعود مقطعا مصورا له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

المصدر: RT

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