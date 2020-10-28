نتنياهو يسأل الله الشفاء لمدون سعودي أصيب بعدوى كورونا

خص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدون السعودي محمد سعود بتغريدة عبر من خلالها عن مشاعر الأسف لإصابته ووالده بعدوى كورونا.

ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية للمدون السعودي الذي وصفه بـ "صديقي"، بالشفاء التام والعاجل من هذا المرض.

إلى صديقي محمد سعود @mohsaud08 من السعودية، تأسفت كثيرا عند سماع خبر إصابتك وإصابة والدك بمرض كورونا. اسأل الله أن يشفيكما شفاء تاما وعاجلا. pic.twitter.com/0lX1rL4cbC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 27, 2020

وكان المدون السعودي محمد سعود قد زار إسرائيل العام الماضي، والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي قوبل في أوسط فلسطينية وسعودية بالتنديد والشجب.

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד 🇸🇦🇮🇱 (@mohsaud08) December 26, 2019

يشار أيضا إلى أن نتنياهو، كان خص الناشط السعودي محمد سعود بعيد تلك الزيارة، باتصال هاتفي، نشر سعود مقطعا مصورا له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

المصدر: RT