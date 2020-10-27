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غانتس: على اللبنانيين أن يعرفوا أن مشكلتهم هي حزب الله لا إسرائيل

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غانتس: على اللبنانيين أن يعرفوا أن مشكلتهم هي حزب الله لا إسرائيل
Reuters
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الثلاثاء، أنه "على مواطني لبنان أن يعرفوا أن حزب الله هو مشكلتهم وليست إسرائيل وهم من سيدفع ثمن أي عدوان من حزب الله".

أشاد غانتس، أثناء قيامه بجولة في شمال إسرائيل، بتدريبات " السهم المميت" التي يقوم بها الجنود الإسرائيليون، مشددا على أن "الأعداء الخارجيين لا يهدؤون لا في الشمال ولا في الجنوب. نحن سنواصل الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل وسنكون مستعدين لأي اعتداء".

وأشار إلى تصريحات ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون كلودين عون التي قالت يوم الاثنين إنها منفتحة على معاهدة سلام مع إسرائيل بمجرد حل الخلافات بين البلدين، قائلا: "أسمع أصواتا إيجابية حتى في لبنان تتحدث عن السلام مع إسرائيل".

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 المصدر: "i24NEWS"

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