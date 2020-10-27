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سوريا .. السيطرة على عدد من الحرائق بمشاركة طائرة روسية

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سوريا .. السيطرة على عدد من الحرائق بمشاركة طائرة روسية
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تجددت الحرائق في أكثر من منطقة في سوريا اليوم، وكان أعنفها في منطقة الشعرة الأكثر وعورة وارتفاعا وشاركت طائرة روسية في إخماد الحريق.

وشارك أفراد ومروحيات من الجيش السوري مع فرق الإطفاء والحراج في إخماد الحريق الذي اندلع في أعالي أحراج جبل الشعرة على الحدود الإدارية بين اللاذقية وحماة.

وتم تسجيل مشاركة طائرة إليوشن روسية في إخماد الحريق في الشعرة، حيث المناطق الحراجية التي يصعب الوصول إليها بالآليات.

سوريا .. السيطرة على عدد من الحرائق بمشاركة طائرة روسية

ونقلت وكالة سانا عن مدير دائرة الحراج في اللاذقية أنه وبسبب وعورة التضاريس، أوكلت المهمة لفرق عمال تابعة لدائرة الحراج ومزودة بمعدات يدوية فيما تساعد مروحيات للجيش العربي السوري على إخماد النيران في ظل هبوب رياح شرقية جافة.

وفي ريف حمص الغربي تجددت النيران في منطقة الناصرة نتيجة الرياح قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها، كما أخمدت حريقا اندلع في الأراضي الزراعية في بلدة القلاطية، وذلك بمشاركة أفراد من الجيش السوري.

وفي السويداء تم إخماد حريق نشب في بساتين سد جويلين في منطقة ظهر الجبل شرق المدينة، وطال الحريق عددا من الأشجار المثمرة في مساحة تعادل نحو 10 دونمات.

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يذكر أن البلاد شهدت موجة متزامنة من الحرائق في الـ8 من الشهر الجاري شملت ثلاث محافظات وأدت إلى خسائر كبيرة في الأراضي الزراعية والحراجية.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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