وزير الدفاع المصري يتابع سير العمليات للقضاء على العناصر الإرهابية

تفقد القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم.

وتفقد الفريق أول زكي مركز العمليات الذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء بالتنسيق الدائم مع قيادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

واستمع زكي الى عرض قرار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الذي تضمن شرح لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها، كما إستعرض كلا من قائد الجيش الثاني والثالث الميدانيين مراحل سير العمليات في نطاق كلا منهما وخططهما المستمرة لتجفيف منابع الإرهاب بالتعاون مع أهالي سيناء، كذلك النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT