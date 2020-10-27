إسرائيل توافق على بناء منازل للمستوطنين في مدينة الخليل

أعطت السلطات العسكرية الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 31 وحدة سكنية للمستوطنين في حي شديد الحساسية في مدينة الخليل حيث يعيش حوالى 800 مستوطن تحت حراسة أمنية مشددة للجيش الإسرائيلي.

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وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية مناهضة لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة إن" السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة المركزية في القدس الأحد "أنها ستصدر التصاريح لبناء الوحدات الـ31 في غضون أسبوع".

لكن الحركة أشارت الى أن المحكمة أبلغت السلطات أنه لا يمكنها المضي بالمشروع حتى يتم الرد على الطعن القانوني. وهي حددت جلسة استماع في 31 يناير 2021 لطلبات الطعن.

وربطت حركة "السلام الآن" توقيت الموافقات بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل: إن "محاولة الضغط لبناء 31 وحدة استيطانية قبل الانتخابات الأمريكية هو عمل لا أخلاقي يهدد مصالح إسرائيل الوطنية وعلاقاتها مع العالم الخارجي".

ولا تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وكان وزير خارجيته مايك بومبيو أعلن في وقت سابق أن "الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي"، وهو موقف لا يتماشى مع الإجماع الدولي.

المصدر: أ ف ب