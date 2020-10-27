السيسي وضيفه البرهان: التعاون بين البلدين وإنجاز اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن "النهضة" ضروريان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء في القاهرة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان "الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق".

وأبلغ السيسي ضيفه "حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل" مع تسريع "تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية " حسب "الأهرام" نقلا عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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وأضاف المتحدث أن "اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".

وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، فإن الطرفين المصري والسوداني يتفقان بشأن "الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي"، وبشأن "تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد" بما يحقق مصالح كل الأطراف.

حضر اللقاء الذي جمع السيسي بالبرهان كل من محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية.