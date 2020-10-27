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اليمن.. إعدام قتلة الأغبري لن يتم قبل شهرين والأسدي طليقا خلال أيام

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اليمن.. إعدام قتلة الأغبري لن يتم قبل شهرين والأسدي طليقا خلال أيام
Reuters
مدينة صنعاء في اليمن.
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قالت مصادر حقوقية في اليمن إن تنفيذ الإعدام في المتهمين الـ5 بتعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري لن يتم قبل شهرين على الأقل بسبب ضرورة المرور عبر إجراءات قانونية من بينها الاستئناف.

وذكرت المصادر ذاتها، استنادا إلى محامي أولياء الضحية، أن الضابط عبد الله الأسدي سيتم الإفراج عنه قريبا وعلى الأرجح قبل الخميس المقبل.

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وكانت محكمة شرق أمانة صنعاء قد حكمت بالإعدام على 5 أشخاص وسجن شخص سادس بتهمة القتل المتعمد بعد التعذيب للأغبري في نهاية شهر أغسطس الماضي. في المقابل، اعتقل الضابط عبد الله الأسدي و6 زملاء له ووضعوا في السجن، بعد تسريب فيديو وقائع جريمة القتل، بتهمة الخيانة وإفشاء الأسرار المهنية. وفيما تم الإفراج عن زملائه، ما زال الأسدي محتجزا وهو مضرب عن الطعام منذ الأحد الماضي احتجاجا على حبسه.

اليمن.. إعدام قتلة الأغبري لن يتم قبل شهرين والأسدي طليقا خلال أيامالمتهمون في القضية. الصورة: وسائل إعلام يمنية.

 

المصدر: وسائل إعلام يمنية.

 

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