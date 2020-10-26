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انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا

مصادر: مقتل 35 على الأقل في ضربات جوية على معسكر للمعارضة السورية المسلحة

أخبار العالم العربي

مصادر: مقتل 35 على الأقل في ضربات جوية على معسكر للمعارضة السورية المسلحة
AFP Omar haj kadour
الأزمة السورية - أرشيف
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن معسكرا يديره مقاتلون من المعارضة المدعومة من تركيا في شمال غرب سوريا، تعرض لضربة جوية أسفرت عن مقتل 35 على الأقل وإصابة عشرات آخرين منهم.

وقال المصدر، إن الضربة استهدفت فصيل "فيلق الشام" في قاعدته القريبة من الحدود مع تركيا، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وأن كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

ويقدر المرصد ومقره بريطانيا عدد القتلى بـ78 شخصا إلى جانب عشرات الجرحى.

المصدر: "رويترز"

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