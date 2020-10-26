قائد الأركان الإيراني: فرنسا تمارس لعبة خطيرة وعليها الكف عن التلاعب بمشاعر مليار ونصف مسلم

اعتبر قائد الأركان الإيراني محمد باقري، أن "فرنسا تمارس لعبة خطيرة وعليها الكف عن التلاعب بمشاعر مليار ونصف مسلم وإحساسهم الديني".

ودان قائد الأركان الإيراني تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنها "مناهضة لحقوق الإنسان وتدعم استمرار نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي. كما أن الإدلاء بأن الرسوم دعم لقيم العلمانية، كشف مرة أخرى طبيعة المدعين الزائفين لحقوق الإنسان. وبين أنهم لا يولون أدنى اهتمام لاحترام الأديان السماوية".

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وأكد أنه "لا يوجد أي عذر لإهانة الأديان الأخرى في أي من الوثائق القانونية والدولية"، معتبرا أن "الحكومة الفرنسية عاشت أدنى مستوى شعبيتها لدى المواطنين، خلال العامين الماضيين بسبب التحديات الداخلية وما تواجهه من حركات احتجاجية شعبية".

ودعا باقري النخب الفكرية في العالم إلى "تقديم النصح لحكام فرنسا ورجال الدولة".

وقال إنهم "متخفون وراء الأقنعة السياسية، ويعملون على الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وإهانة للأديان السماوية".

المصدر: RT