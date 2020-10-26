سوريا.. عودة الخط الرئيسي لمعمل "عين الفيجة" بعد 6 سنوات من التوقف

بعد توقف لست سنوات إثر تعرضه للتدمير، عاد الخط الرئيسي لمعمل تعبئة مياه الفيجة ليغذيه بصورة مباشرة من النبع.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن مدير المعمل دريد صقر أن عودة الخط المصنوع من مادة "الستالس" تساهم في زيادة كميات الإنتاج وفي الربحية التجارية.

وأضاف أن الأهم هو "الاستغناء عن أعمال الفلترة لسحب مادة الكلور من المياه من خلال الفلترة الفحمية ذات التكاليف العالية وصرف المياه الزائدة المستهلكة في عملية التعقيم والتنشيط للفلاتر الفحمية".

وأشار صقر إلى جملة إجراءات، اتخذتها إدارة المعمل بالتعاون مع الشركة والجهات الوصائية في مقدمتها: العمل على زيادة السعات التخزينية تداركا لحالات الطوارئ وتشغيل فلتر رملي لتحقيق جودة أكبر للمياه وتفادي التوقف في أيام الذروة لفيضان نبع الفيجة وحدوث حالات العكارة العالية.

وحول الصعوبات التي تعيق الأداء أشار صقر إلى نقص العمالة، وصعوبة تأمين قطع التبديل لخطوط الإنتاج، وهو ما عزاه إلى "الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية الظالمة" في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وقال صقر إن المعمل رغم ذلك حقق "نتائج جيدة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية" وقدر المبيعات الإجمالية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بنحو 1,7 مليار ليرة وبقيمة ربحية تقدر بنحو 300 مليون ليرة، وقال إن نسبة التطور عن العام الماضي بلغت 200%.

يذكر أن منطقة وادي بردى في ريف دمشق التي يقع فيها نبع الفيجة المغذي الرئيسي للمياه في دمشق وريفها شهدت اشتباكات عنيفة في نوفمبر عام 2014، بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة، وعاشت مدينة دمشق أياما عصيبة في توافر مياه الشرب، خاصة حين هدد مسلحون بتفجير النبع إن لم تتوقف عمليات الجيش السوري.

المصدر: صحيفة "تشرين"