الكاظمي: تظاهرات بغداد كانت استذكارا سلميا لأحداث تشرين

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن تظاهرات بغداد أمس الأحد كانت استذكارا سلميا لأحداث تشرين.

وأكد في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "تظاهرات بغداد كانت استذكارا سلميا لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم".

وأضاف: "كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات".

تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم، وكان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات.

هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا. وحدتنا هي الأمل. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 26, 2020

وأشار إلى أن "هذه الأحداث يجب أن تكون دروسا لنا جميعا. وحدتنا هي الأمل".

المصدر: RT