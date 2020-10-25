الصحة السعودية تنفي مطالبتها بحظر التجول في البلاد

نفى متحدث ‎وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي رفع الوزارة طلبا لمنع التجول، مشيرا إلى أن مستويات الإصابات في البلاد حاليا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات، فقد عدنا بحذر وعلينا الاستمرار بذلك في كل مكان نذهب إليه".

وأضاف أن العالم لا يزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا بل ويعد تسجيل الحالات في العالم مؤخرا بمستواه الأعلى، في حين يلاحظ هبوط مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، حيث انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

وسجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 344875 حالة.

المصدر: "واس"