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الخرطوم معلنة مفاوضات قريبة مع وفد إسرائيلي: الالتزام القيمي ضمير شعبنا

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الخرطوم معلنة مفاوضات قريبة مع وفد إسرائيلي: الالتزام القيمي ضمير شعبنا
Reuters Umit Bektas
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أعلنت حكومة السودان أن وفدا من مفاوضيها سيجري في الأسابيع القليلة القادمة محادثات مع الجانب الإسرائيلي، لبحث إبرام سلسلة اتفاقات للتعاون بين البلدين.

وأعلنت الخارجية السودانية في بيان أصدرته اليوم الأحد أن الخرطوم وتل أبيب توصلتا إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقات بينهما وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، مع التركيز الأولي على الزراعة.

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وتابعت الوزارة: "قد تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين فى الأسابيع القادمة للتفاوض لابرام اتفاقيات للتعاون فى مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من مجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين. كما اتفق البلدان على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام فى المنطقة".

ولفتت الوزارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على الشراكة مع السودان ودعم انخراطه في المجتمع الدولي ومساعدته فى "ترسيخ ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي واستغلال إمكاناته الاقتصادية ومحاربة الإرهاب والتطرف". 

وأكد البيان أن قرار التطبيع يأتي "في إطار التحولات الكبيرة التي تحدث في السودان والتى تدفعها إرادة سوق أوضاعه إلى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته".

وأضاف: "الالتزام القيمي هو ضمير شعب السودان وهادي حكومته الديمقراطية الانتقالية. وسيظل السودان منفتحا على كل الإنسانية، مساندا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة".

المصدر: RT

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