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الكاظمي يدعو العراقيين للوقوف دقيقة صمت على أرواح "شهداء تشرين"

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الكاظمي يدعو العراقيين للوقوف دقيقة صمت على أرواح
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دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، العراقيين إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح "شهداء تشرين".

وقال أحمد الملا طلال المتحدث باسم الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الكاظمي دعا العراقيين جميعا إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق وشهداء تشرين، من المتظاهرين والقوى الأمنية".

وأضاف، أن "هذه الوقفة ستكون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بغداد من مساء اليوم، تزامنا مع المبادرة التي دعا إليها المتظاهرون في ساحة التحرير".

 

المصدر: RT

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