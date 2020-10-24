الكاظمي يوجه خطابا للعراقيين قبيل ساعات من تجدد الاحتجاجات (فيديو)

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت خطابا للعراقيين قبيل ساعات من تجدد الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وقال خلال الخطاب: "لنذكر أنفسنا بأن للشعب حقوقه، والحكومة تضع نصب عينها أن تكون معبرة لإرادة الشعب".

وأكد تمسك حكومته بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة، وحمايتها من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والطرق القانونية والخطط الأمنية المحكمة.

وأشار الكاظمي إلى "تشكيل فريق لتقصي الحقائق مكون من قضاة مشهود لهم بالنزاهة".

وحول الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة فال الكاظمي: "حققنا الكثير بهذا الحوار، لتثبيث السيادة الوطنية مثل ما حققنا التقدم نفسه مع جيراننا وأصدقائنا على وفق قاعدة مصلحة العراق أولا".

وبين أن "حكومته فتحت 30 ملف فساد كبيرة وجلبت المتورطين بتلك الملفات بالقانون".

وشدد على ضرورة حماية المتظاهرين، كما دعا المتظاهرين للحيطة والحذر من محاولات من أصابهم الخبث وانعدام الوطنية.

المصدر: RT