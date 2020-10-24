بيدرسون في دمشق عشية لقاء المعلم

وصل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق لبحث سبل استئناف مباحثات تعديل الدستور.

وعلمت RT أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية السوري وليد المعلم غدا الأحد.

وكان بيدرسون التقى المعلم في دمشق في 29 من يناير الماضي، وأكد الجانبان "أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت".

وكانت اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور أنهت في 29 أغسطس الماضي جولة جديدة من المفاوضات دون نتائج، وشهدت الجولة تعليق المحادثات بمدة 3 أيام إذ أظهرت نتائج التحليل إصابة 4 من المشاركين بكورونا.

المصدر: RT