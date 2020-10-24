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نجاة عائلة فلسطينية في إطلاق مستوطن النار على سيارتها في القدس

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نجاة عائلة فلسطينية في إطلاق مستوطن النار على سيارتها في القدس
Reuters Amir Cohen
القدس
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أطلق مستوطن إسرائيلي النار على سيارة تقل عائلة فلسطينية لدى مرورها اليوم السبت عبر شارع "تلبيوت" المودي إلى قرية جبل المكبر في القدس.

وأوضح محمود شقير، أن "السيارة التي كان يستقلها نجله خالد (55 عاما) وزوجته وولداهما محمود ومهدي، تعرضت لإطلاق نار لدى مرورها في شارع "تلبيوت"، خلال عودتهم إلى منزلهم في جبل المكبر".

وقال: "الرصاص أطلق من شرفة منزل أو سطحه، واخترق سقف السيارة"، لافتا إلى أن "المنطقة كلها بنايات ومنازل للمستوطنين".

وأضاف، أن "نجله واصل السير بسرعة خوفا من إطلاق المزيد من الرصاص باتجاههم".

وأوضح، أن نجله توجه لمركز شرطة جبل المكبر لتقديم شكوى في الحادث، وطالبه الشرطي المناوب بالعودة بعد ساعتين لعدم وجود محقق.

المصدر: "معا"

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