 
مباشر

الرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات عباس زكي حول السعودية والتطبيع

أخبار العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات عباس زكي حول السعودية والتطبيع
Youtube Screenshot
عباس زكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0fw

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي حول السعودية والتطبيع "لا يمثل فيه سوى نفسه ولا يعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني".

وأضافت أن تصريحات زكي على تلفزيون "الميادين" لا تعبر عن الموقف الدولة "الذي لا يسمح بالمس بالدول والرموز السيادية العربية".

وشددت الرئاسة على "عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي قامت دوما على الاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين."

وكان زكي صرح أن "هناك مساع لإنهاء دور العائلة السعودية المالكة". واعتبر أن السعودية تدرك أنها إذا سلكت مسار التطبيع "لن تكون هناك كعبة، ولا مسجد نبوي، وسيكون هناك مستقبل مظلم".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا