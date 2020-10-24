الرئيس الجزائري يتحدث عن وضعه الصحي بعد خضوعه للحجر

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه "بخير وعافية"، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية دخوله الحجر الصحي إثر ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وكتب تبون في حسابه على "فيسبوك": "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".

وأضاف: "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".

‏امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابةإطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا.... Publiée par ‎عبد المجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune‎ sur Samedi 24 octobre 2020

المصدر: RT