"إيسيسكو" تدعو إلى الالتزام بحس المسؤولية واحترام الأديان

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إلى الالتزام بحس المسؤولية والابتعاد عن توظيف الأديان من أجل الحصول على مكاسب سياسية حزبية، أو مزايدات إعلامية.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة، اليوم السبت، أنها "تتابع بقلق تنامي الإساءة الممنهجة لشخص الرسول الكريم في الخطاب الإعلامي والسياسي لبعض المسؤولين الرسميين في فرنسا، بما يثير مشاعر الغضب والحزن والصدمة لدى ما يزيد على مليار ونصف مليار مسلم عبر العالم".

وأضاف البيان: "أن هذا يؤجج الكراهية بين الشعوب، تحت مبررات واهية لا تستقيم منطقا أو شرعا أو قانونا، وهي جريمة القتل المعزولة التي ارتكبها شخص متطرف ضد مواطن فرنسي في إحدى المؤسسات التعليمية في فرنسا".

وأعربت المنظمة عن إدانتها واستنكارها لهذه الجريمة البشعة، وعدتها مخالفة صريحة للمبادئ السامية لدين الإسلام الذي يرقى بجريمة القتل المفردة إلى جريمة ضد الناس جميعا، معبرة عن استغرابها من إمعان بعض المسؤولين الفرنسيين على تأجيج الصراع وتسعير الحملة ضد الإسلام.

وأكدت "إيسيسكو"، موقفها الثابت في إدانة كل الأعمال الإرهابية ووقوفها إلى جانب الضحايا وأسرهم، ورفضها التام لإلصاق تهمة الإرهاب بدين الإسلام أو أي دين آخر، مشيرة إلى أن ازدراء مقدسات المسلمين ليس "حرية تعبير"، بل هو "إساءة عمد".

🔴تؤكد منظمة #الإيسيسكو على موقفها الثابت في إدانة كل الأعمال الإرهابية وتقف إلى جانب الضحايا وأسرهم، وتدعو إلى الالتزام... Опубликовано ‎الإيسيسكو‎ Суббота, 24 октября 2020 г.

المصدر: "جريدة الرياض"