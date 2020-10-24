دبي.. القبض على تجار لمادة "الكريستال" المخدرة

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم السبت، عن توقيف ثلاثة أفراد من تشكيل عصابي دولي، ضالع في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والمؤثرات العقلية العابرة للحدود، في الإمارات العربية.

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وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفه المري، إن "رجال مكافحة المخدرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، استطاعوا بالتعاون مع شرطة الشارقة، من الإطاحة بالتشكيل العصابي الدولي وإحباط مخططهم الهادف إلى إدخال وترويج 33 كيلوغرام من مادة الكريستال إلى الدولة"، لافتا إلى أن هؤلاء التجار يتحركون "بناء على تعليمات زعيمهم المتواجد في دولة آسيوية، والذي يعد أحد الرؤوس الكبيرة في تجارة المخدرات".

وأضاف أن "عملية خطوة بخطوة، تأتي في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي، التي تعمل بشكل مستمر ومتواصل لإحباط مخططات تجار ومروجي المخدرات، الساعين لنشر سمومهم بين الشباب"، مؤكدا على أن "مجتمع الإمارات خط أحمر، ورجال مكافحة المخدرات سيقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع".

وأكد المري على حرص شرطة دبي، على تدريب أفراد مكافحة المخدرات، كافة الأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجو المخدرات، بدلا من الطرق التقليدية السائدة التي كانوا يتبعونها، مثنيا على جهود الشرطة وأفراد مكافحة المخدرات، في تطبيق التعليمات والقبض على التجار.

المصدر: "الإمارات اليوم"