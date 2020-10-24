رسالة مؤثرة من أسير للشعب الفلسطيني: "لا تضعوا جثتي في الثلاجة"

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية، رغم وضعه الصحي الحرج.

وفي آخر رسالة نقلتها أحلام حداد محامية الدفاع عن الأسير الفلسطيني قال: "أوصي شعبي بأن يحموا الوطن".

وأضاف في رسالته: "أطلب أن تزورني أمي وزوجتي وأولادي. لا أريد أن أموت في مستشفى كبلان، ولا أريد مساعدتهم".

وتابع الأسير الفلسطيني القول، إن "أرادوا مساعدتي فلينقلوني إلى مستشفى في الضفة، أريد أن أموت بين أهلي وأولادي".

وختم الأخرس رسالته: "لا أريد أن يضعوني في ثلاجة، وأرفض أن يشرحوا جثتي بتاتا لا هنا ولا في الضفة، أريد من الأسرى القدامى الذين خاضوا معركة الإضراب عن الطعام وأهالي الشهداء أن يحملوا نعشي. أوصي شعبي أن يحموا الوطن".

يوم أمس، قامت السلطات الإسرائيلية، بنقل الأسير المذكور، إلى سجن الرملة بالرغم من وضعه الحرج.

المصدر: وكالة "معا"