الجزائر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الجزائر اليوم السبت بتوقيع الأطراف الليبية بجنيف على اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعت كافة المكونات الليبية للالتزام به وتطبيقه بصدق وحسن نية.

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ووصفت الخارجية الجزائرية في بيان لها الاتفاق بأنه "بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل الى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق"، متمنية أن يكون هذا الاتفاق "مستداما وملزما ومحترما".

وذكر البيان بموقف الجزائر الثابت والمبدئي الداعي إلى ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي- ليبي يقود إلى إقامة مؤسسات سياسية شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة وجامعة، مؤكدا استعداد الجزائر لبذل أي جهد للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته والعيش في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

المصدر: RT