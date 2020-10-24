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إيزيديات يشاركن بافتتاح مقبرة "الأمهات" ويرثين قتيلات على يد "داعش" (فيديو)

أخبار العالم العربي

إيزيديات يشاركن بافتتاح مقبرة
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن الحكومة مع فريق تابع للأمم المتحدة افتتحت مقبرة "الأمهات" التي تضم رفات نساء إيزيديات قتلن على يد تنظيم "داعش".

وقال مراسلنا، إن "المستشار الخاص رئيس فريق (اليونيتاد) التابع للأمم المتحدة كريم خان مع وفدين من الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان العراق والمجلس الروحاني الإيزيدي افتتحوا مقبرة (الأمهات) في قضاء سنجار".

وأضاف، أن "المقبرة تضم رفات نحو 80 امرأة إيزيدية قتلن على يد تنظيم داعش وينحدرن من قرية (كوجو) في قضاء سنجار".

 

المصدر: RT  + تويتر روداو

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