إيزيديات يشاركن بافتتاح مقبرة "الأمهات" ويرثين قتيلات على يد "داعش" (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن الحكومة مع فريق تابع للأمم المتحدة افتتحت مقبرة "الأمهات" التي تضم رفات نساء إيزيديات قتلن على يد تنظيم "داعش".

وقال مراسلنا، إن "المستشار الخاص رئيس فريق (اليونيتاد) التابع للأمم المتحدة كريم خان مع وفدين من الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان العراق والمجلس الروحاني الإيزيدي افتتحوا مقبرة (الأمهات) في قضاء سنجار".

رثاء الإزيديات لقريباتهن من ضحايا مقبرة جماعية لـ"داعش" في #سنجارpic.twitter.com/UDkIUt2QGV — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) October 24, 2020

وأضاف، أن "المقبرة تضم رفات نحو 80 امرأة إيزيدية قتلن على يد تنظيم داعش وينحدرن من قرية (كوجو) في قضاء سنجار".

المصدر: RT + تويتر روداو