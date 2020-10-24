وزير الري المصري الأسبق: ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة

علق وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وكتب الوزير الأسبق في صفحته على "فيسبوك" يوم الجمعة: "ترامب يوضح موقف القيادة المصرية من سد النهضة وعدم قبولها للمطالب الإثيوبية واستعدادها للتدخل العسكري للحفاظ على أمننا المائي".

واعتبر أن ذلك "ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة".

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وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب في حديثه مع رئيسي الوزراء الإسرائيلي والسوداني عبر الهاتف بحضور الصحفيين في البيت الأبيض، عن تفهمه لموقف مصر بشأن قضية سد النهضة، مضيفا: "إنهم سيفجرون السد في نهاية المطاف".

ناصر حاتم

المصدر: RT