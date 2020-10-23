لبنان: قوة إسرائيلية تخرق الخط الأزرق عند رأس الناقورة جنوبي البلاد

ذكرت مديرية التوجيه العسكري التابعة للجيش اللبناني، أن قوة إسرائيلية راجلة اخترقت الخط الأزرق الحدودي في منطقة رأس الناقورة جنوبي البلاد.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أنه "في يوم الخميس وعند الساعة 12.30، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 5 عناصر، على خرق الخط الأزرق قبالة بلدة رأس الناقورة".

وأضافت: "عناصر القوة الإسرائيلية توغلت لمسافة حوالى 30 مترا ولمدة 5 دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه المنطقة التي انطلقت منها".

وأشارت المديرية، إلى أنه تم متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل".

بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٠ الساعة ١٢،٣٠، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها خمسة عناصر، على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة رأس الناقورة لمسافة حوالى ٣٠ متراً ولمدة ٥ دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/S9Q7FW0Ixy — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 23, 2020

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"