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لبنان: قوة إسرائيلية تخرق الخط الأزرق عند رأس الناقورة جنوبي البلاد

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لبنان: قوة إسرائيلية تخرق الخط الأزرق عند رأس الناقورة جنوبي البلاد
Reuters
سيارة مصفحة تابعة للجيش اللبناني - أرشيف
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ذكرت مديرية التوجيه العسكري التابعة للجيش اللبناني، أن قوة إسرائيلية راجلة اخترقت الخط الأزرق الحدودي في منطقة رأس الناقورة جنوبي البلاد.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أنه "في يوم الخميس وعند الساعة 12.30، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 5 عناصر، على خرق الخط الأزرق قبالة بلدة رأس الناقورة".

وأضافت: "عناصر القوة الإسرائيلية توغلت لمسافة حوالى 30 مترا ولمدة 5 دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه المنطقة التي انطلقت منها".

وأشارت المديرية، إلى أنه تم متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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