وزير الرياضة الجزائري يعتذر على تصريحات تخص الشأن السياسي

قال وزير الرياضة الجزائري سيد علي خالدي اليوم الجمعة، إنه يعتذر على تصريحاته التي أطلقها خلال عرضه مشروع تعديل الدستور أمس الخميس.

ونقلت صحيفة "النهار" عن خالدي قوله: "من حقكم علي كمسؤول ومن واجبي كمواطن أن أرفع اللبس عما تم تداوله حول كلمتي. لقد تابعت البعد المؤسف الذي أخذته كلمتي في سياق الدفاع عن بيان أول نوفمبر (البيان الذي تأسست على قواعده الدولة الجزائرية عقب الاستقلال)".

وأوضح خالدي أن كلامه "كان موجها للذين يزعجهم بيان أول نوفمبر الذي أعتبره خطا أحمرا"، مضيفا " نحن بشر ولسنا معصومين، وأعتذر من كل من فهم كلامي خطأ".

وكان الوزير أثار جدلا واسعا بعد أن قال إن الذين لا يوافقون على إدراج بيان أول نوفمبر في الدستور "ما عليهم سوى مغادرة البلاد"، وهو ما فهمه كثيرون على أنه دعوة لطرد من يعارضون التعديلات الدستورية.

المصدر: "النهار"