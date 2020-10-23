واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن شبكات مالية لـ"حزب الله"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات حول الشبكات المالية لـ"حزب الله" اللبناني.

وقالت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إنها ستقدم هذه المكافأة في إطار برنامج "المكافآت مقابل العدالة"، لقاء معلومات تقود إلى تفكيك الآليات المالية لـ"حزب الله" الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

تعرض الحكومة الأمريكية #مكافآة مقابل معلومات تؤدي تعطيل شبكات #حزب_الله اللبناني المالية، وعلي قصير أحد أهم الشخصيات بتلك الشبكات.

إذا كان لديك معلومات عنه، قد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار. رجاءً إرسال المعلومات عبر #سكنال أو #تلغرام أو #واتساب على الرقم 0012022941037. pic.twitter.com/oaPHKpVwYP — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) October 23, 2020

وعلى وجه التحديد، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها ستقدم المكافآت مقابل المعلومات عن 3 مسؤولين في "حزب الله"، هم محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير.

محمد قصير شخصية بارزة في الشبكة المالية لـ#حزب الله اللبناني ويساعد عمليات الحزب الغير الشرعية من خلال توفير السلاح والمال.



تعرض الحكومة الأمريكية #مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي الي تعطيل شبكات التمويل. إتصل ب 0012022941037 عبر #سكنال أو #تلغرام أو #واتسابpic.twitter.com/CTesF5QFeH — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) October 23, 2020

واتهمت السلطات الأمريكية المسؤولين الثلاثة بـ"دعم النشاط الإرهابي" لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أنهم يقوم بالإشراف على التحويلات المالية من الحرس الثوري الإيراني إلى "حزب الله"، وتوريدات النفط الخفية لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، وغير ذلك من الأعمال.

يدعم محمد البزال #حزب_الله اللبناني عن طريق مجموعته "تلاقي" وشركات .وهمية مختلفة ما يجعله مصدر مالي مهم لأنشطة الحزب الإرهابية



قد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمعلومات التي تعطل عمليات البزال، يرجى إرسالها إلى الرقم 0012022941037 عبر سكنال، #تلغرام أو #واتسابpic.twitter.com/vGcsEYShBA — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) October 23, 2020

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على اثنين من أعضاء المجلس المركزي لـ"حزب الله" و3 كيانات إيرانية، إضافة إلى السفير الإيراني لدى العراق.

المصدر: RT