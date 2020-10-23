دمشق تشيّع المفتي أفيوني الذي قتل بتفجير استهف سيارته

شهدت العاصمة السورية تشييع مفتي دمشق وريفها عدنان الأفيوني، الذي قضى مساء أمس بتفجير استهدف سيارته في بلدة قدسيا بريف دمشق.

ومثّل الرئيس السوري بشار الأسد في مراسم التشييع وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد الذي وصف الأفيوني بأنه "شهيد كلمة الحق"، وقال فيه: "الإرهاب والتكفير الذي اغتالك أراد أن يغتال كل عمامة لعلماء سوريا ولكنهم بعون الله لن يستطيعوا".

ما قتلوك ولن يستطيعوا ان يقتلوك | تشييع الشيخ الشهيد #محمد_عدنان_الأفيونيhttps://t.co/nRxCcHg904 عبر @YouTube — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) October 23, 2020

وأقيمت الصلاة على جثمان الأفيوني عقب صلاة الجمعة في الجامع الأموي بدمشق ثم ووري الثرى في مسجد المغربية بحي الصالحية بدمشق.

ويعد الأفيوني واحدا من رجال الدين البارزين في البلاد وتصنفه وزارة الأوقاف السورية بين كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي.

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وكان الأفيوني قضى مساء أمس بتفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته، في مدينة قدسيا التابعة إداريا لمحافظة ريف دمشق.

والأفيوني عضو في المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، والمشرف العام على مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف، ومفتي دمشق وريفها.

وهو أحد رجال الدين الذين تسلموا ملف المصالحة الوطنية في البلاد، وشارك في كثير من المفاوضات مع المعارضة خاصة في ريف دمشق أثناء سيطرة المسلحين عليها.

المصدر: سانا + وزارة الأوقاف السورية