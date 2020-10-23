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ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف

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ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف
Reuters
ليبيا - أرشيف
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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف اعتبارا من اليوم الجمعة، ومباشرة الإنتاج بمراعاة الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وأشارت المؤسسة إلى "مغادرة القوات الأجنبية منطقة الميناء، بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات".

وقالت: "تثمن المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وتتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية و غير السياسية، وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية".

وأضافت: "تعلن المؤسسة عن مباشرة الإنتاج من حقول شركتي (الواحة والهروج)، وأن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع، كما وسيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي".

وتابعت: "عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020، يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات".

ناصر حاتم - الملف الليبي

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