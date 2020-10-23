وكالة تركية: انضمام عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى الجيش السوري في إدلب

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن عددا من عناصر الحرس الثوري الإيراني ومجموعات تابعة له انتقلوا إلى منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا بعد دخولهم عبر العراق.

وأضافت الوكالة أن 30 آلية عسكرية حملت 75 عنصرا من الحرس الثوري إلى محافظة دير الزور شرقي سوريا، والتحق بهم هناك 93 عنصرا من "الجماعات الإرهابية ومليشيات" سورية.

وانضم العناصر الـ168 يوم الخميس إلى الجيش السوري على خط الجبهة بمحافظة إدلب قادمين من دير الزور، وفقا للوكالة.

يذكر أنه في مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق يحدد نطاق وقف التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا للتسوية السورية.

المصدر: "الأناضول"