تركيا.. اعتقال شاب سوري بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

ذكرت مصادر إعلام تركية، أن السلطات الأمنية اعتقلت شابا سوريّا بتهـمة الانتماء لتنظيم "داعش"، والضلوع في نشاط مسلح بين عامي 2012 و2016 في سوريا.

وأشار موقع "قيصري خبر" التركي الذي نشر الخبر، إلى أن "الشاب السوري ألقي القبض عليه في عملية أمنية ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم استكمال إجراءاته في مقر الدرك التركي".

وأضاف: "بعد التحقيق معه، نقل المعتقل إلى المحكمة بعد إجراء الفحص الصحي، وقد بدأت إجراءاته في المحكمة من قبل قاضي الصلح الجنائي المناوب".

وتابع: ثبت تورط المتهم بنشاط مسلح في منطقة حماة السورية بين العامين 2012-2016 ومشاركته ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح التنظيم.

وأكدت مصادر مطلعة أن عملية الاعتقال تمت في منطقة كوجا سنان في منطقة قيصري، وأن "المشتبه به كان يستعد للذهاب إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم".

المصدر: "وكالات تركية"