السعودية.. تعويض شخص بـ100 ألف ريال استخدمت إحدى الشركات صورته دون إذنه

كشفت "الهيئة السعودية للملكية الفكرية" اليوم الجمعة، تفاصيل قضية انتهاك تم تعويض أحد الأفراد عنها وتغريم الجهة المتورطة فيها.

وقالت الهيئة عبر "تويتر" إن إحدى الشركات قامت بنشر صورة لفرد في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.

وأضافت أنه وبعد أن تقدم الفرد بشكوى تم تعويضه بـ100 ألف ريال، وتغريم الشركة بـ24 ألف ريال، وإلزامها بإزالة الصورة وحذفها من موادها.

⁧#قصة_انتهاك⁩ شركة قامت بنشر صورة لفرد في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه...



النتيجة👇🏻 pic.twitter.com/yrOl47Wdfk — الهيئة السعودية للملكية الفكرية (@SAIPKSA) October 23, 2020

المصدر: "تويتر"