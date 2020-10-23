السراج: اتفاق وقف إطلاق النار يحقن الدماء ويمهد الطريق لنجاح المسارات الأخرى

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، على أن اتفاق وقف إطلاق النار، يحقن الدماء، ويرفع معاناة المواطنين، ويمهد الطريق لنجاح مسارات أخرى اقتصادية وسياسية.

وأشاد السراج، في بيان، بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في الوصول إلى الاتفاق، معربا عن تقديره لمساعي البعثة لتحقيق السلام القائم على "العدل والمرتكز على ضمانات تبعد شبح الحرب والقلاقل عن البلاد".

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كما أكد السراج أنه لا يجب أن "نهمل قضية المساءلة، فلا تساهل مع من ارتكب جرائم في حق الليبين، ومن خلف عند انسحابه ألغاما ومقابر جماعية".

يذكر أن البعثة الأممية أعلنت ظهر اليوم، توصل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، موضحة أن اللجنة توجت محادثاتها "بإنجاز تاريخي، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية