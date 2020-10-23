للمرة الثانية منذ الصباح.. التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
AP Hani Mohammed
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط ثاني هجوم خلال أقل من 24 ساعة شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة بواسطة طائرة بدون طيار.
وصرح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي للصحفيين بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
وسبق أن أصدر المالكي بيانا مماثلا صباح اليوم، وذلك بعد نحو أسبوع من تنفيذ التحالف والحوثيين أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب في اليمن.
المصدر: واس