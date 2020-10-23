إيطاليا ترحب بتوقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية الإيطالية، بالتوقيع على اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار بين ممثلي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تحت قيادة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ورأت الخارجية في مذكرة، أن "هذا الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، يعد تطورا ذا أهمية حاسمة بالنسبة لاستقرار ليبيا"، منوهة بأن "إيطاليا، التي عملت دائما بتصميم من أجل تحقيق هذا الهدف، تشجع جميع الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشكل ملموس، والاستمرار في إظهار هذا النهج الناضج بما يخدم المصالح العليا لليبيا".

إقرأ المزيد

وأعربت عن أملها بأن "يتم الآن تسجيل المزيد من التطورات أيضا في إطار الحوار السياسي الليبي-الليبي، بعقد منتدى الحوار السياسي الليبي في الأسابيع القادمة"، معتبرة أنه "سيكون خطوة حاسمة محتملة نحو حل سياسي للأزمة الليبية".

وكانت بعثة الامم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف توجت بإنجاز تاريخي بعدما توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية