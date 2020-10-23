 
مباشر
عاجل
ويليامز: الاتفاق المبرم ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية

رئيس وفد حكومة الوفاق الليبية: لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وضرب من يزعزع أمن ليبيا

أخبار العالم العربي

رئيس وفد حكومة الوفاق الليبية: لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وضرب من يزعزع أمن ليبيا
Reuters
رئيس وفد حكومة الوفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة علي أبو شحمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p040

دعا رئيس وفد حكومة الوفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، علي أبو شحمة، الجيش الليبي الى إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وضرب من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي كلمته خلال مراسم توقيع اللجنة اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف، وجه أبو شحمة، الشكر إلى المشاركين من ضباط الجيش الليبي في اللجنة العسكرية على هذا الاتفاق، مثنيا على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: اتفاق وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة علامة مهمة لليبيا
الأمم المتحدة: اتفاق وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة علامة مهمة لليبيا

وطالب السياسيين بأن يكونوا يد واحدة ولا تجذبهم التيارات، ويعملون على تحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا، قائلا: "كفانا معاناة ودماء، إن الشعب الليبي في هذه اللحظة ينتظر أن يتحقق التغيير، وترفع المعاناة عن كافة الأرض الليبية وخاصة في الجنوب".

وشدد أبو شحمة على أنه "يجب أن نكون يدا واحدة في بناء ليبيا، حتى تكون دولة أمن واستقرار"، مؤكدا أن "لا مانع لدينا من التعاون مع الدول الأخرى سواء عسكريا أو سياسيا للبناء".

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا