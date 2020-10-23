رئيس وفد حكومة الوفاق الليبية: لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وضرب من يزعزع أمن ليبيا

دعا رئيس وفد حكومة الوفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، علي أبو شحمة، الجيش الليبي الى إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وضرب من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي كلمته خلال مراسم توقيع اللجنة اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف، وجه أبو شحمة، الشكر إلى المشاركين من ضباط الجيش الليبي في اللجنة العسكرية على هذا الاتفاق، مثنيا على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

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وطالب السياسيين بأن يكونوا يد واحدة ولا تجذبهم التيارات، ويعملون على تحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا، قائلا: "كفانا معاناة ودماء، إن الشعب الليبي في هذه اللحظة ينتظر أن يتحقق التغيير، وترفع المعاناة عن كافة الأرض الليبية وخاصة في الجنوب".

وشدد أبو شحمة على أنه "يجب أن نكون يدا واحدة في بناء ليبيا، حتى تكون دولة أمن واستقرار"، مؤكدا أن "لا مانع لدينا من التعاون مع الدول الأخرى سواء عسكريا أو سياسيا للبناء".

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية