سفير إيران لدى العراق يشعر "بسعادة فائقة" لفرض واشنطن عقوبات عليه

قال سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي إنه يشعر "بسعادة فائقة" لفرض الخزانة الأمريكية عقوبات عليه وإنها ستزيده "عزما في المضي لتحقيق الأهداف الشرعية والمقدسة" لبلاده وشعبه.

تأتي تصريحات السفير الإيراني، وهو عسكري برتبة جنرال في الحرس الثوري الإيراني، غداة إعلان واشنطن فرضها عقوبات عليه بمبرر عمله على "زعزعة استقرار العراق".

وطالت هذه العقوبات الجديدة 5 هيئات إيرانية تتمثل في الحرس الثوري وفيلق القدس واتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني واتحاد الصحافة الإلكترونية ومركز أبحاث "بيان غوستار" بسبب "محاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية عبر الترويج لأخبار ومعلومات كاذبة" حسب واشنطن، مثلما فرضت أيضا على اثنين من أعضاء المجلس المركزي لـ"حزب الله" اللبناني.

وأضاف السفير مسجدي أن "الحرس الثوري، وفيلق القدس، وثيقتا افتخار لجميع الأحرار والمجاهدين"، موضحا أن "محور المقاومة، وبدعم حازم من إيران، سيواصل طريق الحرية والنضال الدؤوب، ضد النظام الإرهابي للولايات المتحدة وإسرائيل الغاصبة، وسيحقق النصر".

المصدر: مراسل RT من طهران.