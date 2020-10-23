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برنامج تدريبي في القاهرة لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال

أخبار العالم العربي

برنامج تدريبي في القاهرة لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال
Reuters
أطفال في القاهرة. أرشيف
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تنظم وزارة القوى العاملة المصرية بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برنامجا تدريبيا حول مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال في البلاد وسبل دعم الأسرة.

ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يدوم 3 أيام بمشاركة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة واتحاد الصناعات المصرية والمنظمات العمالية، إلى التدريب على رفع مستوى القدرة في مصر على تنفيذ مقررات منظمة العمل الدولية وترسيخ مقاييسها.

وقال مراسل "آر تي" من القاهرة إن "هذا البرنامج تمهيدي للتدريب المقرر عقده عن بعد حول "الممارسات الفضلى في الإبلاغ بمعايير العمل الدولية خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2020 والمقرر أن يقوم بتنظيمه مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بتورينو – إيطاليا". وأوضح أنه يهدف إلى "تعزيز القدرة الوطنية في الوفاء بالتزامات التقارير بشأن معايير العمل الدولية".

 

المصدر: مراسل RT من القاهرة.

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