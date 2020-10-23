 
مباشر

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد للحوثيين على السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد للحوثيين على السعودية
Reuters Hamad I Mohammed
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p02u

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الجمعة عن إحباط قواته هجوما جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تنفيذ التحالف والحوثيين أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب في اليمن.

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا