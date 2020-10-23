التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد للحوثيين على السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الجمعة عن إحباط قواته هجوما جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تنفيذ التحالف والحوثيين أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب في اليمن.

المصدر: واس