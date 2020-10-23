لبنان.. مكتب باسيل ينفي اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين بشأن ترسيم الحدود

نفى المكتب الإعلامي لوزير خارجية لبنان السابق ​جبران باسيل، ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية عن اجتماعات عقدها باسيل مع مسؤولين إسرائيليين تناولت مسألة ​ترسيم الحدود​.

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وأكد المكتب في بيان، أن "هذه ​الأخبار​ المشبوهة، التي ساهم في الترويج لها بعض الإعلام سيء الصيت، تأتي في سياق إسرائيلي يرمي إلى التشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس استهدافا شخصيا لباسيل، الذي يترأس حزب التيار الوطني الحر، أكبر حزب مسيحي بلبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني، تتشارك فيه آلة الكذب الإسرائيلية مع أدوات في الداخل اللبناني".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، نشرت خبرا أمس الخميس، تحت عنوان: "مصدر أمني يكشف عن اضطلاع جبران باسيل في المفاوضات مع إسرائيل"، قالت فيه إن "باسيل يقوم بدور سري كبير في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود".

ولفتت الهيئة نقلا عن المصدر إلى أن "باسيل عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين في دول مختلفة لبحث ملف الترسيم"، مضيفة أن "باسيل تعهد بالحصول على موافقة حزب الله، وعمل مع الأمريكيين على إبقاء الملف بيد رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يتابع الموضوع عبر وسطاء أمريكيين من أصول لبنانية".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + مكان