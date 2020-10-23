مدير الأمن العام اللبناني يعود لبيروت مصابا بكورونا

أفادت محطة تلفزيونية لبنانية بأن المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم عاد إلى بيروت قادما من الولايات المتحدة اليوم الجمعة بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي يرأسها إبراهيم، إصابته يوم الاثنين الماضي، ما أرجأ عودته بعد إجراء محادثات في واشنطن واضطره لإلغاء اجتماعات مقررة في باريس، لكنها أكدت أنه في "صحة جيدة".

وقالت قناة "LBCI" اللبنانية إن "اللواء إبراهيم سيستأنف أعماله بعد استكمال فترة الحجر الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا"، ولم تذكر المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحجر الصحي الذي يخضع له.

وكان اللواء إبراهيم اجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمناقشة مسألة مواطنين أمريكيين محتجزين في سوريا، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

المصدر: رويترز